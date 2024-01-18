Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa Maçı Malatya'da Oynanacak

Güncelleme:
Abone Ol

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa müsabakasını deprem bölgesinde oynamak istediklerini söylemesi, deprem bölgesi olan Malatya'da olumlu karşılandı. Malatyalı depremzedeler, mücadelenin Malatya'da oynanmasını istiyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa müsabakasını deprem bölgesinde oynamak istediklerini söylemesi, deprem bölgesi olan Malatya'da olumlu karşılandı. Malatyalı depremzedeler, mücadelenin Malatya'da oynanmasını istiyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un ziyareti sırasında yaptığı, "Süper Kupa, deprem bölgesinde oynansın" açıklaması Malatya'da da olumlu karşılandı.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya'da vatandaşlar, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maçın kentlerinde yapılmasının şehir adına olumlu olacağı kanaatinde. Zor günler geçiren esnaf adına Süper Kupa'nın, Malatya'da oynanmasının artılarının olacağını düşünen depremzedeler, bu mücadelenin depremzedelere de moral olacağı görüşünü dile getiriyorlar.

Trendyol 1. Lig'de yer alan Yeni Malatyaspor, deprem sonrası federasyona başvurmuş ve 2 yıl ligden çekilmişti.

Böyle bir karar alınması durumunda uzun bir aradan sonra iki büyük takımın Malatya'ya gelecek olması şimdiden taraftarları da heyecanlandırdı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Malatya Malatya Deprem Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ÜMRANİYE METRO ÇÖKME VİDEOSU İZLE! Ümraniye'de metro çökme anı videosu, fotoğrafı var mı? Seda Sayan Anastasia kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Anastasia kim, İnstagram hesabı ne? Survivor Hakan ve Turabi olayı ne? Survivor Hakan ve Turabi neden kavga etti? Uzay aracı nereden fırlatılacak? Alper Gezeravcı nereden uzaya çıkacak, nereden gidecek? MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı son bölüm ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Efootball 2024 sunucu bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 sunucu bakımı saat kaçta bitecek? Bugün hangi maçlar var? Bugün ZTK maçı var mı? 18 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası maçları! SON DAKİKA: Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de Deprem mi oldu? Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 18 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 18 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Rüyada yavru kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi yavrusu sahiplenmek anlamları nedir? Rüyada kağıt para almak ne anlama gelir? Rüyada kağıt para görmek, kağıt para bulmak tabirleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title