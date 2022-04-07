Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Süha Gür - Spor
 - Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide 10 Nisan Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide 10 Nisan Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve Mesut Özil dışında tüm oyuncular katıldı.

İsmail Kartal'ın antrenman öncesinde futbolcularıyla yaptığı kısa süreli sohbetin ardından ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Süha Gür - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title