Fenerbahçe - Galatasaray Maçında İlk Yarının Sonucu: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonra erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada gelişen Galatasaray atağında sağ kanattan Barış Alper'in ceza sahasına yaptığı ortada topu arka taraftaki Eren Elmalı kontrol etti. Eren ön direğe gönderdiği pasta Torreira, topukla meşin yuvarlağı altıpas önündeki Sara'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadan araya giren Skriniar topu kornere gönderdi.

10. dakikada Davinson Sanchez'in savunmadan gönderdiği uzun topu ceza yayı içerisindeki Çağlar Söyüncü ile ikili mücadeledeki Barış Alper, arkasında bulunan Victor Osimhen'in önüne indirdi. Osimhen'in ceza sahasına girerek sağ çaprazdan çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

23. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas önündeki Kaan Ayhan'ın kafasında top kale önünde Kostic'ten döndü. Dönen meşin yuvarlağa yine Kaan'ın bu kez ayağıyla çektiği şutta Kostic bir kez daha gole engel oldu.

26. dakikada oyunu durduran hakem Cihan Aydın, VAR uyarısı sonrası korner pozisyonunu izlemek için ekran başına gitti. Hakem, pozisyonda topun Kostic'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can'ın müdahalesine rağmen sağ köşeden filelere gitti. 0-2

43. dakikada sağ kanatta Amrabat'ı çalımladıktan sonra topla ilerleyen Sara, pasını ceza yayı üzerine bulunan Barış Alper'e verdi. Barış'ın topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı savunmada yer alan Çağlar Söyüncü çizgi üzerinden kornere çeldi.

45+1. dakikada Kostic'in sol kanattan verdiği pasla topla buluşan Talisca'nın, ceza sahasına girerek orta-şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak arka direğe yöneldi. Burada müsait pozisyonda bulunan Szymanski topu ağlara gönderdi. 1-2

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Volkan Ahmet Narinç

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Allan Saint-Maximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Victor Osimhen (dk. 10 ve 27 pen.) (Galatasaray), Sebastian Szymanski (dk. 45+1) (Fenerbahçe) - İSTANBUL