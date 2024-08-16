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Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası çıkan olaylarda hapis cezası istendi

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Geçen sezon oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrasında çıkan olaylar nedeniyle beş kişi hakkında hapis cezası istendi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, geçen sezon Süper Lig’in 37. haftasında oynanan Galatasaray ile Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olaylar nedeniyle aralarında Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu beş kişi hakkında hapis cezası istendi.

Deplasmanda Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlanan maçın ardından saha içerisinde ve soyunma odalarına giden koridorlarda olaylar çıkmıştı.

Şampiyonluk mücadelesinin son haftaya kalmasına neden olan maçın ardından bazı Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekip üyeleri orta sahada sarı lacivertli bayrak açıp kutlama yapmak istemişti.

Galatasaraylı idari ekibin müdahalesinin ardından iki taraf arasında kavga çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaşananların ardından iddianame hazırladı. İddianamede futbolcular Jaden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, antrenörlerden Emre Kartal "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Beş şüpheli hakkında "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 2'şer yıl 3'er aydan, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapisleri istendi.

BBC Türkçe'nin ulaştığı Fenerbahçe Spor Kulübü, konunun yargıda olduğunu ve herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi. Galatasaray Spor Kulübü'nden bir yetkili de bu akşam oynanacak Konyaspor maçına odaklandıklarını, konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını iletti.

Galatasaray Spor Kulübü, GS Başkanı Dursun Aydın Özbek, Metin Öztürk ve Erden Timur'un avukatlarının şikayeti üzerine hazırlanan iddianame İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede şikayetçilerden RAMS Park Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran’da boyun kırığı olduğu da ifade edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İdari Menajer Emir Yolaç, futbolcular Mert Müldür, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçeli bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Fenerbahçe bu maçtaki galibiyetiyle birlikte 37. haftanın sonunda rakibi lider Galatasaray ile puan farkını 3’e düşürmüştü.

Galatasaray, son maçta Konyaspor’u yenince ezeli rakibinin önünde üç puanla şampiyonluğunu ilan etti.

Geçen sezon Süper Lig maçları, bazı şiddet olaylarına sahne oldu.

Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçı bitiminde hakem Halil Umut Meler’e saldırdı. Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sahada kutlama yapan Fenerbahçeli futbolculara ev sahibi takımı taraftarları saldırmıştı.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu da Trabzonspor maçı oynanırken takımını sahadan çekmişti.

BBC

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