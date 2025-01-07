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Fenerbahçe, Galatasaray'ın lisanssız sporcuyla şampiyon olduğunu iddia etti

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Fenerbahçe, Galatasaray'ın 4-8 Ağustos 2024 tarihlerindeki Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda lisanssız sporcuyla şampiyon olduğunu öne sürdü.

Galatasaray'ın 4-8 Ağustos 2024 tarihlerindeki Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda, lisansını yenilemediği yüzücüsü Doğa Çelik'in yarışmalara katıldığı ve elde ettiği derecelerle sarı-kırmızılı kulübün Türkiye şampiyonu olduğu iddia edildi.

İTİRAZDA BULUNDULAR

Birgün'de yer alan habere göre; Şampiyonayı ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, konuyla ilgili Türkiye Yüzme Federasyonu'na (TYF) resmi itirazda bulundu.

İtiraz dilekçesinde, yarışma reglamanında yer alan "Müsabaka Katılım Kuralları" başlıklı bölümün 1. maddesine atıfta bulunularak şu ifadelere yer aldı:

BİTİŞ TARİHİ 2022

'4-8 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakası talimatında, müsabakalara yalnızca 2022-2023 vizeli lisansa sahip sporcuların katılabileceği belirtilmiştir. Ancak, Galatasaray Spor Kulübü adına yarışmalara katılan Doğa Çelik'in lisansının 2022-2023 sezonunda vize edilmediği, sporcunun geçerli bir lisansı bulunmadan yarıştığı tespit edilmiştir. Çelik'in lisansının son vize tarihi 20 Aralık 2021, bitiş tarihi ise 30 Eylül 2022'dir.'

Fenerbahçe, itirazında Doğa Çelik'in diskalifiye edilerek Galatasaray'a kazandırdığı puanların silinmesini, takım puanlamalarının yeniden yapılmasını ve Türkiye şampiyonunun açıklanmasını talep etti. Ayrıca, geçersiz lisansla sporcunun yarışmasına izin veren kişiler hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını istedi.

İşte Fenerbahçe'nin itiraz dilekçesi;

Fenerbahçe, Galatasaray'ın lisanssız sporcuyla şampiyon olduğunu iddia etti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın lisanssız sporcuyla şampiyon olduğunu iddia etti
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıG Ergün:

Fenerbahçe'yi Galatasarayla uğraşmak bitirdi bakın kendi işinize arkadaş çıkın top oynayın bi Galatasaray mı var bu ligte ilk 6 sıradaki takımları yeneme sonra şampiyonluk bekle

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Haber YorumlarıSeko:

Her kydğmzd ağlıyor bunlar.....

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Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

cincon bu neresinden tutsan sahtekarlık düzenbazlık üçkağıtçılık ne ararsan hepsi var

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