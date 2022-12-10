Erden Timur'un tek cümlesi büyük kriz çıkarmıştı! Fenerbahçe'den cevap geldi

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Yöneticisi Erden Timur'un daha önce yaptığı açıklamalara göndermede bulundu. Timur'un "Ligi bitirmeyiz" çıkışına cevap veren Baki, "Olay 'ligi bitirtmeyiz' ile başladı, 15-20 gün içinde 'Şova devam' ile Dünya Kupası arasına girdik. Bunlar çok vahim sözler. Rekabeti bir kenara bırakın, bu seviyelerdeki insanların daha dikkatli konuşması lazım." dedi.

Antalya kampında basın mensuplarıyla sohbet eden Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Selahattin Baki önemli açıklamalarda bulundu. Baki, Dünya Kupası arasına gitmeden önce "Ligi bitirtmeyiz" diyen Galatasaraylı yönetici Erden Timur'a cevap verdi.

"BUNLAR HİÇ NORMAL OLMAYAN SÖYLEMLER"

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'un "Ligi bitirtmeyiz" ifadesi ile ilgili yöneltilen bir soruya Baki, "Olay 'ligi bitirmeyiz' ile başladı, 15-20 gün içinde 'Şova devam' ile Dünya Kupası arasına girdik. Bunlar çok vahim sözler. Rekabeti bir kenara bırakın, bu seviyelerdeki insanların daha dikkatli konuşması lazım. 'Katil ilk olay yerine gelendir' deniyor, 'savaş gelirse hoş gelir sefa gelir' ifadeleri kullanılıyor. Bunlar hiç normal olmayan söylemler. Bu sözler yöneticileri çok fazla etkilemiyor ancak sonra kahvelerde, tribünlerde insanlar karşı karşıya geliyorlar. Bu konuda taraftarların arasından geldiğim için bu sözlerin onlara yansımasını çok iyi biliyorum. Yöneticilerin aklıselim olması gerekiyor. 'Fenerbahçe ne zaman şampiyonluk potasında olsa hiç kimse uğradığı adaletsizliklerden bahsetmiyor. Yarıştan koparsak eğer iş işten geçtikten sonra birkaç yorumcu çıkıp o zaman az da olsa dile getirebiliyor gerçekleri. Demek istediğim; bugün rakiplerimizin adalet çığlığı aslında "Fenerbahçe'nin uğramasını istedikleri adaletsizlikler çığlığıdır." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

"BU KAVRAMIN ARKASINA SIĞINMIŞ VAZİYETTE"

Selahattin Baki, Fenerbahçe'nin yıllardır adaleti istediğini hatırlatarak, "Şova devam denilirken bu şov futbol şov mu yoksa adaletsizlik şovu mu? onu merak ediyoruz. Futbolsa tamam, mücadeleyi hep beraber verelim. Ama şov adaletsizlik şovuysa yaşanacak her şeyi takipteyiz, buna izin vermeyeceğiz. Bunların normal cümleler olmadığını düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulunu dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bilhassa adalet hezeyanları ardında, çıkan çıkmayan haklı haksız kartların, kötü performansta istikrar sahibi hakemlerin, kısaca her şeyin farkındayız. Bizim yıllardır istediğimiz tek şey adalet. Bu konuda her sezon başında çağrı yapıyoruz. Biz yıllarca bunun sözcülüğünü yaparken yanımızda olmayanlar, bu sezon bu kavramın arkasına sığınmış vaziyette" diye konuştu.

"BÜYÜKEKŞİ HERKESE EŞİT MESAFEDE OLMAYA ÇALIŞIYOR"

Baki, Erden Timur ile Mehmet Büyükekşi'nin görüşmesi ve verdiği fotoğraf hakkında ise "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi eminim Erden Timur'un açıklamalarını tasvip etmemiştir ama sonuç itibarıyla her kulübün yöneticileriyle ilişkisi olması gerekiyor. Ne konuştukları da önemli. Erden Timur ziyaret esnasında da 'ligi bitirtmeyiz' dememiştir herhalde. Beni çok rahatsız etmiyor açıkçası. Komplo teorilerine inanmıyorum. Sayın Büyükekşi iyi gitmeye çalışıyor. Sıfır siyaset içinde ve herkese eşit mesafede olmaya çalışıyor. Ancak ligi bitirtmeyiz cümlesini kimsenin unutmaması gerekiyor. Biz bu 'şov devam edecek' ifadesini de sorguluyoruz. Bu şov saha içinde futbol şovuysa kollarımızı açıp bekleriz. Kora kor mücadeleye hazırız. Keza hangi takımın sahada şov yaptığını tarafsız futbol kamuoyu takdir ediyordur. Adaletsizlik şovu ise de takipteyiz, buradayız" ifadelerini kullandı.

ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Yöneticisi Erden Timur, Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı maçtan sonra kendisine sorulan "Ligin biteceğine inanıyor musunuz?" sorusuna, "Bu şekilde giderse bitemez, biz bitirtmeyiz." yanıtını vermişti.