Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-1 ile Geçti
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek seride durumu eşitledi. Maçta setler 27-25, 18-25, 25-18, 25-11 sonuçlandı.
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.
Hakemler: Seçkin Yener, Yasin Çalışkan
Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Arina Fedorovtseva, Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Arelya Karasoy,
Galatasaray: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Alexia Carutasu, Katarina Lazovic, Ayçin Akyol, Britt Bongaerts, Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Ceylan Arısan
Setler: 27-25, 18-25, 25-18, 25-11
Süre: 109 dakika (28, 29, 30, 22) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor