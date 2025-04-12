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Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-1 ile Geçti

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Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek seride durumu eşitledi. Maçta setler 27-25, 18-25, 25-18, 25-11 sonuçlandı.

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Hakemler: Seçkin Yener, Yasin Çalışkan

Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Arina Fedorovtseva, Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Arelya Karasoy,

Galatasaray: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Alexia Carutasu, Katarina Lazovic, Ayçin Akyol, Britt Bongaerts, Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Ceylan Arısan

Setler: 27-25, 18-25, 25-18, 25-11

Süre: 109 dakika (28, 29, 30, 22) - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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