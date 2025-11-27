Haberler

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Güncelleme:
Süper Lig'de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta, 28 Kasım Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de yeni hafta öncesinde Türkiye Futbol Federayonu, maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek.

Trabzonspor'un Konyaspor'u ağırlayacağı maçta Alper Akarsu, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e konuk olacağı mücadelede ise Halil Umut Meler görev alacak.

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıEr Di :

malesef bu hakem yetersiz. Galatasaray'a karşı hatalarıyla ünlenen bir hakemin bu maça verilmesi tuhaf.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

algı yaratarak futbolu kalsa götüren Fenerbahçe geçen yıl deplasman maçında yabancı hakem istemişti ama Galatasaray hiçbir zaman itiraz etmedi mesele Fenerbahçe'nin artık şampiyon olması hayırlı olsun

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıErcan POLAT:

Tezgah hazırlanıyor desenize ! Bu dil bile bilmeyen futbol oyun kurallarından anlamadığı gibi sivilde de ceza davası ile muhatap olmuş olan kabiliyetsizi atadıklarına göre maçı verecekleri ya da vermeye çalışacakları takım gün gibi ortada tabi GALATASARAY'lı futbolcular ve teknik heyet buna izin verirse .

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi Com:

Elbetdeki tezgah hazırlanıyor. Web Site nin ismini Nowiwi takmışım. Tezgah hazır ve ilerliyor. Tezgah ın dahada ötesine gidiyorum adım adım. Allah büyükdür.

yanıt0
yanıt2
Haber Yorumlarıg8g5vgmczh:

GS nin durumunda fb olsaydi yabanci hakem icin coktan basvuru yapmisti

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBendeniz Vatandaş:

derbiyi fifa kokartı olmayan ayrıca yabancı dilide kısıtlı olan bir hakem yönetiyor hemde 2 yılda kaçıncı derbisi al işte ligimizin mükemmel kalitesi burdan belli oluyor

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMesut Aydın:

herkes herşeye cüret eder oldu bu ülkede

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
