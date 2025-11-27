Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta, 28 Kasım Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
DERBİ YASİN KOL'UN
Süper Lig'de yeni hafta öncesinde Türkiye Futbol Federayonu, maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek.
Trabzonspor'un Konyaspor'u ağırlayacağı maçta Alper Akarsu, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e konuk olacağı mücadelede ise Halil Umut Meler görev alacak.
