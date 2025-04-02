Fenerbahçe, Galatasaray Derbisinde İlk 11'inde Değişiklik Yaptı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Bodrum FK maçına göre ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada Bodrum FK maçına ilk 11'de başlattığı Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurdu.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Çağlar Söyüncü ile Fred Rodrigues'i ilk 11'de görevlendirdi.

Galatasaray derbisine kalede İrfan Can Eğribayat ile çıkan Mourinho, savunma üçlüsünde Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek'i oynattı. Kenarlarda Oğuz Aydın ile Filip Kostic görev alırken orta alan Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski'ye emanet edildi. Gol yollarında ise Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri forma giydi.

Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin ise yedek soyundu.

3 eksik

Fenerbahçe, derbi müsabakasına 3 eksikle çıktı.

Sarı-lacivertli takımda yabancı kontenjanı nedeniyle Alexander Djiku ve Diego Carlos kadroya alınmadı.

Golcü oyuncu Cenk Tosun da teknik heyet tercihiyle kadroya yazılmadı.

Fred 1, Çağlar 3 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Fred 1, Çağlar Söyüncü ise 3 maç sonra kadroda yer aldı.

Brezilyalı orta saha, ligde Bodrum FK, milli stoper ise ligde Samsunspor ve Bodrum FK maçlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmandaki Rangers karşılaşmasında sakatlıkları nedeniyle kadroya girememişti.

İki futbolcu da derbiye ilk 11'de başladı.

Bakan Bak maçı statta izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünde takip etti.

Karşılaşma öncesinde Ülker Stadı'na gelen Bakan Bak, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki kupa müsabakasını protokol tribününden seyretti.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Stat çevresinde çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisi görev yaparken taraftarlar kontrol noktalarında sıkı aramadan geçirildi.

Müsabakada 9 bin 726'sı stat ve çevresinde olmak üzere 30 bin 199 emniyet personeli görev yaptı.