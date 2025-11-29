Haberler

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Golcüler Dikkat Çekiyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, ligin en golcü iki takımı olarak Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Mauro Icardi ve Youssef En-Nesyri ise takımlarının en çok gol atan futbolcuları olarak öne çıkıyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe- Galatasaray derbisi aynı zamanda ligin en golcü iki takımının mücadelesine sahne olacak. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, sarı-lacivertlilerde de Youssef En-Nesyri 7'şer golle takımlarının en golcü futbolcuları olarak yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi saat 20.00'de Kadıköy'de oynayacak. Bu müsabakada ligin en golcü iki takımı karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler geride kalan haftalarda rakip fileleri 30 kez havalandırırken, bu alanda ilk sırada yer alıyor. Ligde 28 gol kaydeden sarı-kırmızılılar da ligin en golcü ikinci takımı konumunda bulunuyor.

Aslan'da Icardi, Kanarya'da Youssef En-Nesyri

Derbide gözler iki takımın golcülerinde olacak. Galatasaray'da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'de de Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, bu sezon ligde 7'şer gol atarken, takımlarının da en golcü isimleri oldu. İki futbolcu, gol krallığı yarışında da 9'ar golle zirvede olan Paul Onuachu ve Eldor Shomurodov'u takip ediyor.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Barış Alper Yılmaz 4, Victor Osimhen ve Leroy Sane 3'er golle oynadı. Sarı-lacivertlilerde ise Anderson Talisca ile Marco Asensio da 6'şar gol kaydetti.

Savunmadan, hücuma önemli katkılar

Fenerbahçe ve Galatasaray'da, ligde oynanan müsabakalarda savunma oyuncuları da hücumda önemli katkılar verdi. Sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı 3 ve Davinson Sanchez 1 gol sevinci yaşarken, sarı-lacivertlilerde de Archie Brown 2, Milan Skriniar ve Nelson Semedo da 1'er gol attı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
