Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Çakmakla Yaralanan Futbolcu için Taraftar Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, tribünlerden sahaya atılan çakmakla yaralanan futbolcu Kazımcan Karataş'ın durumu sonrası taraftar M.G. gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan derbi maçta futbolcu Kazımcan Karataş'ı sahaya attığı çakmakla yaralayan taraftar gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golünün ardından yapılan sevinç gösterileri sırasında tribünlerden sahaya atılan çakmağın futbolcu Kazımcan Karataş'ı yaralamasına ilişkin çalışma başlattı.

Stadın güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çakmağı sahaya atan şüpheli taraftarın M.G. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan M.G. hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Spor
