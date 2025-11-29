Haberler

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi beIN SPORTS'da Çift Spiker Seçeneğiyle Yayınlanacak

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, beIN SPORTS'ta Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot'un anlatımıyla dual spiker seçeneği ile izleyicilere sunulacak. Ayrıca, müsabakada Türkiye'de ilk kez 9 ağır çekim kamerası kullanılacak.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, beIN SPORTS tarafından çift spiker seçeneğiyle izleyicilere sunulacak.

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre, derbi Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot'un anlatımıyla yayınlanacak. Kullanıcılar kumandada yer alan dil seçeneği üzerinden istediği spikerin anlatımıyla mücadeleyi takip edebilecek.

Müsabakada Türkiye'de ilk kez 9 ağır çekim (Slow motion) kamerası yer alacak. Bu kameraların yanı sıra 1 örümcek kamera, 1 drone olmak üzere toplam 32 kamerayla, derbi ekranlara yansıyacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
