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Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi 2 Nisan'da Oynanacak

Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi 2 Nisan'da Oynanacak
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki önemli derbi maçı 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te gerçekleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, çeyrek finalin önemli eşleşmesi olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı şöyle:

1 Nisan Salı

20.30 Konyaspor - İskenderunspor

2 Nisan Çarşamba

17.45 Trabzonspor - Bodrum FK

20.45 Fenerbahçe - Galatasaray

3 Nisan Perşembe

20.30 Beşiktaş - Göztepe - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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