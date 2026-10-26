Fenerbahçe, Galatasaray'a 2-1 yenilirken İrfan Can Fener adına ilk derbi golünü attı

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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Galatasaray filelerini havalandırarak ilk kez Galatasaray derbisinde gole imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olurken sarı-lacivertlilerin tek golü İrfan Can Kahveci'den geldi. Müsabakanın 62. dakikasında Oğuz Aydın'ın ceza sahasında indirdiği topa röveşatayla vuruşunu yapan İrfan Can, topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan 31 yaşındaki futbolcu, derbide 78. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

Fenerbahçe formasıyla 2021 yılından itibaren Galatasaray'a karşı mücadele eden İrfan Can, ilk kez Galatasaray derbisinde gol kaydetti.

İrfan Can Kahveci, kariyerinde Gençlerbirliği, Başakşehir ve Kasımpaşa formasıyla da Galatasaray'a rakip olurken, 1 golü bulunuyordu.

Ligdeki 3. golü

İrfan Can Kahveci, bu sezon ligde 3. kez gol sevinci yaşadı. Ligde 5'i ilk 11 olmak üzere 8. karşılaşmada görev alan İrfan Can, 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı