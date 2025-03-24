Fenerbahçe, futbolcu satışlarından en az 125 milyon euro kazanmayı hedefliyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, şimdiden gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler, satış potansiyeli olan yıldızların bonservis bedellerini belirledi.

KULÜPLER 5 FENEBAHÇELİNİN PEŞİNDE

Sarı Lacivertli kulübün mevcut kadrosunda da satış potansiyeli olan birçok oyuncu bulunuyor. Sözcü'nün haberine göre; Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutlarının gözü Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek'in üzerinde. Öte yandan En-Nesyri'ye Suudi Arabistan kulüplerinden de çok ciddi teklifler var.

EN AZ 125 MİLYON EURO HEDEFLENİYOR

Fenerbahçe yönetimi; Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek'i belirlediği bonservis bedelleriyle satması halinde 125 milyon euro civarında bonservis geliri elde edebilir. Belirlen bu alt limit, pazarlıklar doğrultusunda daha da artabilir.

Fenerbahçe'nin 5 yıldızı için belirlediği taban fiyatlar şu şekilde;

Youssef En-Nesyri: 40 milyon euro

Yusuf Akçiçek: 25 milyon euro

Sebastian Szymanski: 25 milyon euro

Oğuz Aydın: 20 milyon euro

İsmail Yüksek: 15 milyon euro

DAHA ÖNCEKİ SATIŞLARDAN 150 MİLYON EURODAN FAZLA KAZANDILAR

Sarı Lacivertliler, yaptığı transferlerin yanı sıra ciddi satışlar da yapıyor ve önemli gelirler elde ediyor. Başkan Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi, Arda Güler, Min-Jae Kim, Eljif Elmas, Attila Szalai, Josef ve Giuliano'nun satışından 150 milyon euronun üzerinde bonservis geliri elde etmeye başardı.