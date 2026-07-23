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Fenerbahçe'den 7 yönetici istifa etti

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Fenerbahçe, Futbol AŞ’den 7 yönetim kurulu üyesinin istifa ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Futbol AŞ'den 7 yönetim kurulu üyesinin istifa ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Gürbüz, Sayın Erdem Sezer, Sayın İlker Alkun, Sayın Mahmut Nedim Uslu, Sayın Olcay Doğan, Sayın Ufuk Şansal, ve Sayın Yavuz Selim Demir'in 23.07.2026 tarihi itibarıyla kendi istekleri ile istifalarının kabulüne ve boşalan üyeliklere 23.07.2026 tarihinde (bugün) yapılacak olağanüstü genel kurulda seçim yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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