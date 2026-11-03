Fenerbahçe forveti Lukaku, Liverpool maçı öncesi kaliteyi göstermek istiyor

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku, Liverpool maçında her duruma hazırlıklı olduklarını ve Avrupa seviyesinde kalitelerini göstermek istediklerini söyledi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin yıldız santrforu Romelu Lukaku, mücadele öncesi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Her duruma karşı hazırlıklı olduklarını belirterek sözlerine başlayan Lukaku, "Liverpool gibi büyük bir takıma karşı oynamak da zorluk oluşturabilir. Avrupa seviyesinde performansımızı ortaya koymak istiyoruz. Maça oldukça alçakgönüllü yaklaşacağız. Oldukça başarılı bir sonuç göstermek istiyoruz. Avrupa seviyesinde kalitemizi göstermek istiyoruz" diye konuştu.

"Kulüp için daha fazla çalışmaya devam edeceğim"

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta 2-1 kaybettikleri Göztepe karşılaşmasına göre yarın nasıl bir performans ortaya koyacaklarına yönelik soruya 33 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki her maçta daha fazlasını sahaya koymak istiyorsunuz. Göztepe maçının planı belliydi ve benim açımdan beklentilerin ne olduğunu biliyordum. Maçları kaybediyoruz ve kaybetmeyi hiç sevmem. Kulüp de bu durumda olmayı istemiyor. Takım için, kulüp için daha fazla çalışmaya devam edeceğim. Sonraki maçlarda daha iyi olmak için çalışacağız" yanıtını verdi.

"Fenerbahçe'nin kazanması için uğraşmamız gerekiyor"

Kariyerinde iki forvetli sistemlerde de oynadığını hatırlatan Lukaku, "Ben ve Vedat beraber oynadığımız zamanlarda birbirimizin oyununu anlayabilmemiz gerekiyor. İki forvetli sistemlerde oynadım. Lautaro Martinez, Alexis Sanchez ve farklı forvetlerle de oynadım. Vedat'ın kalitesinin benimkini tamamladığını söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin kazanması için uğraşmamız gerekiyor. Konuşmalarımız oluyor. Günün sonunda da başarılı olmak istiyoruz. Burada bir süreklilik gösterdiğim zaman olmuştu. Takım arkadaşlarımla iletişimimde topu nerede isteyeceğimden bahsediyorum genellikle. Genel olarak kolektif açıdan bakarım. Göztepe maçı içerisinde elimizdeki potansiyeli gösterdik. Bunu 90 dakika göstermemiz gerekiyor 2 gol yemiştik. Çok küçük detaylar var ama onu yavaş yavaş çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yarın taraftarımıza en iyi performansı vereceğiz"

Belçikalı forvet, fiziksel olarak daha iyi seviyeye geldiğini vurgulayarak, "Takımsal olarak ilerleyişimi göstermem gerekiyor. Fiziksel olarak gerekli efor ve gücü sağlayabilirim. Kamp yapmamak beni etkiledi. Çalışmaya devam ettim ve gelişimimi görebilirsiniz. Fenerbahçe şu an kazanamıyor ve ben de mutlu değilim. Her maç üzerine koyarak ilerleyeceğiz. Yarın taraftarımıza en iyi performansı vereceğiz" dedi.

İsmail Kartal yorumu

Romelu Lukaku, görevinden istifa eden Teknik Direktör İsmail Kartal ile ilgili düşüncelerini de şu sözlerle aktardı:

"Tabii ki teknik direktörün ayrılması iyi bir şey değil. Gerçekten kulübün içerisinden birisi. Bu durumlar üzücü olabiliyor. Her kötü sonuç aldığımızda onun canının acıdığını görebiliyorduk. Fenerbahçe için en iyisini istiyordu. Kulüp bir karar aldı. Ona, buraya gelmemde yardımcı olduğu için müteşekkir olduğumu söyleyebilirim. Büyük bir kulüp için oynuyoruz. 13 yıldır şampiyonluk alamadık. Maç kazanıp ondan sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor. Şampiyonluk hakkında çok konuşuyoruz. Bu normal, Fenerbahçe şampiyonluk için oynuyor. Şampiyonlar Ligi maçında taraftarın bizim arkamızda olacağından eminim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı