Fenerbahçe Feyenoord Maçına Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord takımıyla yapacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanlarda core çalışmaları, ısınma hareketleri ve pas çalışmaları yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında 12 Ağustos Salı günü Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda çabukluk çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertlilerin antrenmanı, taktiksel ve bireysel programla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın akşamki idmanla Feyenoord maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Baba-oğul 'bidon' tartışmasında 70 yaşındaki kadını darp etti

Baba-oğul 70 yaşındaki kadını darbetti! Nedeni akılalmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün

Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.