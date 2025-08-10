Fenerbahçe Feyenoord Maçına Hazırlanıyor
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord takımıyla yapacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanlarda core çalışmaları, ısınma hareketleri ve pas çalışmaları yapıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında 12 Ağustos Salı günü Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda çabukluk çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertlilerin antrenmanı, taktiksel ve bireysel programla sona erdi.
Fenerbahçe, yarın akşamki idmanla Feyenoord maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor