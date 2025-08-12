Fenerbahçe Feyenoord Karşısında Değişikliklerle Sahaya Çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde karşılaştığı Feyenoord müsabakasına, Hollanda'da oynanan maçın 11'inden 2 değişiklik ile çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, eşleşmenin ilk ayağında oynanan maçın 11'ine göre bugün 2 değişikliğe gitti. İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın yerine Nelson Semedo ile Jhon Duran görev aldı. Portekizli teknik adam Feyenoord karşısında Youssef En-Nesyri ile Jhon Duran ikilisini çift forvet olarak sahaya sürdü.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Fred, Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Yusuf Akçiçek ise yedek başladı.

Talisca ve İsmail Yüksek kadroda

Sakatlıklarını atlatan ve ilk maçta riske edilmemesi için kadroya alınmayan Anderson Talisca ile İsmail Yüksek, hafta içi yapılan antrenmanların tamamında takımla çalıştı. Mourinho'nun dün basın toplantısında oynayacak durumda olduğunu söylediği iki deneyimli oyuncu da bugün kadroda yer aldı.

'Geçmiş olsun' mesajı

Fenerbahçeli futbolcular, Balıkesir'de yaşanan deprem ve son günlerdeki yangın felaketleri nedeniyle üzerinde 'Geçmiş olsun Türkiye' yazılı tişörtlerle çıktı.

Tribünlerden tam destek

Fenerbahçe sahasında 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçına çıkarken taraftarlar da hafta içi ve sıcak havaya rağmen tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Isınma esnasında futbolcular tek tek tribünlere çağrılırken, beste ve tezahüratlar yapıldı. İlk düdükle birlikte taraftarlar takımlarına yoğun destek verdi.

1907 balon Duygu Özdin için gökyüzüne bırakıldı

Kanserden hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Duygu Özdin için kulüp anlamlı bir organizasyona imza attı. Hastalığı sırasında sosyal medya hesabından, "Ben de kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" paylaşımını yapan Duygu, geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yumdu. Bu durum üzerine sarı-lacivertli kulüp de, "İlk resmi maçımızda senin için 1907 balon uçuracağız" paylaşımını yapmıştı. Feyenoord maçı öncesi hazırlanan balonlar, seremoniden önce orta sahada Kaptan Mert Hakan Yandaş tarafından gökyüzüne bırakıldı. Tribünleri dolduran taraftarlar da alkışlarla karşılık verdi. - İSTANBUL