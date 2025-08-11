Fenerbahçe, Feyenoord ile Play-Off İçin Mücadele Edecek

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, iki farklı galip gelmesi durumunda play-off turuna yükselecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Feyenoord ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta 2-1 kaybettiği rakibini taraftarı önünde mağlup ederek tur biletini almak istiyor. Kanarya, müsabakadan iki farklı üstünlükle ayrılması halinde tur atlayacak. Fenerbahçe'nin 1 farklı kazanması durumunda ise uzatmalar, eşitlik bozulmaması durumunda ise seri penaltı atışlarına geçilecek.

Feyenoord ile 6. kez

Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile 6. kez karşılaşacak. İki ekip ilk olarak 2002-2003 sezonu öncesi Şampiyonlar Ligi 3. tur elemesinde kozlarını paylaşırken, Rotterdam ekibi 1-0 ve 2-0'lık skorlarla tur atlayan taraf oldu. 2016-2017 sezonunda ise Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaşan taraflar arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe üstünlük kurdu. İstanbul'da Emenike'nin golüyle 3 puana ulaşan sarı-lacivertliler, deplasmanda da Moussa Sow'un golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezon da 6 Ağustos günü Rotterdam'da oynanan müsabakada kırmızı-beyazlılar uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazandı.

Avrupa kupalarında 288. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 287 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 113 galibiyet alırken, 61 maçta da berabere kaldı. 113 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 392 kez havalandırırken, kalesinde ise 409 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 40. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 39 kez eleme maçına çıktı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet alırken, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 57 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde de 48 gole engel olamadı. Kanarya, tur atlaması halinde Benfica - Nice eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

UEFA kadrosu

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 24 isim şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymaski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun."

Istvan Kovacs düdük çalacak

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak müsabakada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marcel Birsan olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak İtalyan Daniele Chiffi görev alacak. Luca Pairetto ise AVAR'da Chiffi'ye eşlik edecek. - İSTANBUL