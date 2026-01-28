Fenerbahçe, FCSB'ye konuk olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Rumen ekibi FCSB ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te FCSB ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler bu organizasyonda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puanla 18. sırada bulunuyor. Mavi-kırmızılılar ise 2 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6 puan topladı ve averajla 29. sırada yer alıyor. Tedesco'nun öğrencileri bu turnuvada son olarak Aston Villa'ya 1-0 yenildi. Play-off oynamayı garantileyen Fenerbahçe, Romanya'da galibiyet elde ederek lig aşamasını üst sıralarda bitirmek istiyor.

5. randevu

Fenerbahçe, eski adı Steaua Bükreş olan takımla 4 resmi maçta karşılaştı. İki ekip ilk olarak 1997-1998 sezonunda UEFA Kupası 1. turda rakip olurken, Rumen ekibi 1 galibiyet, 1 beraberlikle tur atlayan taraf oldu. 2009-2010 sezonunda ise Avrupa Ligi grup aşamasında oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, Kadıköy'de 3-1'lik galibiyetler elde etti.

Avrupa kupalarında 298. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın oynayacağı mücadeleyle birlikte 298. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 64 maçta da berabere kaldı. 116 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 406 gol gönderirken, kalesinde ise 418 gol gördü.

Kupa 2'de 156. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 155 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 67 galibiyet, 40 beraberlik ve 48 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 217 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 193 gole engel olamadı.

Rumen takımları ile 11. kez

Fenerbahçe, bugüne kadar Romanya temsilcileri ile UEFA organizasyonunda 10 kez mücadele etti. Sarı-lacivertliler en fazla Steaua Bükreş (FCSB) ile rakip olurken; FC Arges, Vaslui ve Petrolul Ploiesti ile de 2'şer kez karşı karşıya geldi. Kanarya, geride kalan 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Milan Skriniar, cezalı

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Aston Villa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Slovak stoper yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 7 maçta da görev yapan Skriniar, 3 maçta sarı kart gördü.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Cezalı Skriniar'ın dışında sakatlıkları bulunan Archie Brown ile Levent Mercan'ın tedavileri sürüyor. Son oynanan Göztepe maçı öncesi ağrısı bulunan Edson Alvarez ile sakatlanarak kenara gelen İsmail Yüksek'in son durumuna teknik heyet karar verecek. Ara transferde takıma katılan Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok ise statü gereği forma giyemeyecek.

Rumen ekibi, Türk takımlarını 5 kez yendi

Rumen ekibi bugüne kadar Türk temsilcileriyle 11 maça çıktı. Eski ismiyle Steaua Bükreş, bugüne kadar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Osmanlıspor ile oynadı. Söz konusu maçlarda 5 kez sahadan galibiyetle ayrılan Rumenler, 3 beraberlik ve 3 de mağlubiyet aldı.

FSCB, Romanya Ligi'nde 11. sırada

FCSB, Romanya 1. Ligi'nde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 31 puan topladı. Elias Charalambous yönetimindeki takım ilk 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken, sonrasında ise yükselişe geçti. Ligde 11. sırada yer alan mavi-kırmızılılar, son 2 maçında mağlubiyet yaşadı.

Rumen ekibi 23 maçta rakip filelere 32 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

Nenad Minakovic düdük çalacak

FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic düdük çalacak. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ile Bosko Bozovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Momcilo Markovic üstlenecekken, AVAR'da ise Jelena Cvetkovic eşlik edecek. - İSTANBUL