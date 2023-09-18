Fenerbahçe, FC Nordsjaelland maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışmalarla takımın hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka ekibi FC Nordsjaelland ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, dar alanda çift kale maçlarla devam etti. Günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün oynanan Antalyaspor maçının ilk 11'inde forma giyen futbolcular, günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, Nordsjaelland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Fenerbahçe-Nordsjaelland karşılaşması, 21 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.