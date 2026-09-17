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Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle süren idman, pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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