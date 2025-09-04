Haberler

Fenerbahçe evrakları yollamadı! Ayrılık iptal oluyor
Güncelleme:
Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Rus takımı Spartak Moskova'ya transfer olmak üzere geçtiğimiz günlerde Rusya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçti fakat transferde pürüz çıktı. Sarı-lacivertliler, Rus kulübüne transfer evraklarını yollamadı. Fenerbahçe yönetimi, Djiku'yu uzun lig maratonunda elde tutmak istiyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen Ganalı stoper Alexander Djiku'nun Rus kulübü Spartak Moskova'ya transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER İPTAL OLUYOR

Djiku, Spartak Moskova'ya transfer olmak üzere geçtiğimiz günlerde Rusya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçmişti. Rus ekibiyle imza aşamasına gelen Djiku'nun transferi Sarı-lacivertli yönetimin isteği üzerine durdu.

FENERBAHÇE EVRAKLARI YOLLAMADI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Spartak Moskova'nın transferin resmileşmesi için beklediği son evrakları yollamadı. Sarı-lacivertli yönetimin "lig uzun bir maraton, Djiku'yu elde tutalım" fikrinde ortak noktada buluştuğu ve bu transferi durdurduğu belirtildi.

SON KARAR BEKLENİYOR

Rus ekibi için Rusya'da bulunan Djiku'nun geleceği bu yaşananlar üzerine büyük meraka yol açtı. Bu gelişmelerin ardından transferin akıbetinin bugün netlik kazanması bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
