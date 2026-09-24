Haberler

Fenerbahçe, Euroleague yeni sezonunu evinde Virtus Bologna maçıyla açıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Euroleague yeni sezonunu evinde Virtus Bologna maçıyla açıyor
Güncelleme:
+60 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague 2026-2027 sezonunun ilk maçında yarın saat 20.45'te İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı evinde konuk edecek. Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirdi, geçen sezon Final-Four'da mücadele etmişti.

Fenerbahçe, Euroleague'de 2026-2027 sezonuna Virtus Bologna maçıyla başlayacak. Sarı-lacivertliler, 2017 ve 2005 yıllarında kazandığı kupada 8 kez de Final-Four oynarken, bu sezon da favori takımlar arasında bulunuyor.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2006-2007 sezonundan itibaren düzenli olarak yer aldığı Euroleague'de yeni sezonun ilk maçına evinde çıkacak. Sarı-lacivertliler, yarın saat 20.45'te İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk edecek.

Son olarak geçtiğimiz salı günü Beşiktaş ile oynadığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda galip gelerek üst üste 2. kez kupayı müzesine götüren Kanarya, yeni sezon öncesi kadrosunu Trent Forrest, Braxton Key, Shavon Shields, Shane Larkin, Sertaç Şanlı, Will Clyburn, Ignas Sargiunas, Jonny Juzang, Marcus Bingham ile güçlendirdi.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki takım, geçtiğimiz sezon Euroleague Final-Four'da mücadele etti. Fenerbahçe, yarı finalde Olympiakos'a 79-61 mağlup oldu.

Final-Four'da 8 kez mücadele etti

Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, Final-Four organizasyonunda 8 kez boy gösterdi. 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez bu organizasyonda sahne alan Kanarya, daha sonra ise 2024 yılından itibaren son 3 sezonda son 4'e kaldı. Fenerbahçe, Final-Four'a en çok katılım sağlayan Türk takımı olma ünvanını da taşıyor.

Euroleague tarihinde en çok kupayı kazanan antrenör olan Zeljko Obradovic, 5 kez Fenerbahçe'yi Final-Four'a taşırken, son 3 sezonda ise Sarunas Jasikevicius'un imzası var.

Kupayı 2 kez kazandı

Sarı-lacivertliler, 2017 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ilk şampiyonluğunu elde ederken, 2025 yılında ise Abu Dabi'de mutlu sona ulaştı ve ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başardı. Fenerbahçe, 2016'daki finalde CSKA Moskova, 2018'de Real Madrid'e mağlup mağlup oldu.

İlk 3 maç Ataşehir'de

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk 3 maçını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacak. Sarı-lacivertliler, yarın Virtus Bologna'yı, 29 Eylül'de Bayern Münih'i konuk edecek. 2 Ekim Cuma günü de Dubai Basketball ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ operasyonu! Adreslerden bakın ne çıktı
Rabia Soytürk aşk defterini kapattı! İki kelimeyle duyurdu: Devam etmiyoruz

Rabia Soytürk aşk defterini kapattı: Devam etmiyoruz
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada

Deprem anı ve büyük panik kamerada

Artvinli çöp kamyonu şoförü aracını pelüş oyuncaklarla süsledi! Maaşından ayırıp çocuklara dağıtıyor

Çöp kamyonunu ayıcıklarla doldurdu! Maaşından alıp dağıtıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor, rakam inanılmaz

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor
Kredi çekmek isterken dolandırıldı, 14 ay hapis yattı! 8 yıl sonra beraat eden öğretmen görevine dönüyor

Dolandırılan öğretmen 14 ay hapis yattı! O evrak sonradan bulundu
Erdoğan'ı haklı çıkaran görüntü! BM'nin hali tek kareye yansıdı

Erdoğan'ı haklı çıkaran fotoğraf!
Survivor’da başlayan aşklarına Mira katıldı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu

Aşkları Survivor’da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu
Kontrolden çıkan işçi servisi dükkana daldı! 10 yaralı

İşçi servisi dükkana daldı! Çok sayıda yaralı var
Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturması derinleşiyor! Nihat Kırmızı dahil 3 kişi tutuklandı
İBB davasında flaş gelişme! Ümit Boyner'in oğlu gözaltında

Ünlü iş insanının oğlu gözaltına alındı