Fenerbahçe, Dubai Basketbol deplasmanında

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 21. haftasında Dubai Basketbol ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ligdeki 19 maçında 13 galibiyet ile 3. sırada yer alırken, Dubai Basketbol 13. sırada bulunuyor. İki takım daha önce İstanbul'da karşılaşmıştı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 21. haftasında yarın Dubai Basketbol'a konuk olacak.

Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ikinci müsabakasında yarın TSİ 19.00'da Dubai Basketbol ile karşılaşacak. Ligde 1 müsabakası eksik sarı-lacivertliler, 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 mağlubiyet alarak 3. sırada yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi ise 9 galibiyet, 11 mağlubiyetle 13. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, son olarak evinde Yunan takımı Olympiakos'u 88-80 mağlup ederek, üst üste 4. galibiyetini kazandı.

Dubai Basketbol ise bu hafta Hapoel Tel Aviv'e 85-60'lık skorla yenildi.

İki takım 2. kez

Bu sezon Euroleague yönetiminin takım sayısını 20'ye yükseltmesiyle Dubai Basketbol lige katıldı. Dubai temsilcisi, Fenerbahçe ile ilk kez 14 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da karşılaşırken, parkeden 93-69'luk skorla galip ayrıldı. İki ekip, yarınki mücadeleyle 2. defa rakip olacak.

İstatistiklerle iki takım

Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 82.1 sayı, 36.8 ribaund ve 16.4 asist ortalamalarıyla oynarken; Dubai Basketbol ise 85.8 sayı, 33.9 ribaund ve 18.1 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin 14.6, Dubai ekibinde de Dwayne Bacon 16.1 sayı ortalamasıyla ön plana çıkıyor.

Coca-Cola Arena'da oynanacak mücadelede; Carlos Peruga, Milos Koljensic ve Kristaps Konstantinovs hakem üçlüsü görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
