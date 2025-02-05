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Fenerbahçe, Erzurumspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Fenerbahçe, Erzurumspor'u 1-0 Önde Tamamladı
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK ile oynadığı mücadelenin ilk yarısını Anderson Talisca'nın 33. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada sağ taraftan Mert Hakan'ın uzun pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı çeldi.

22. dakikada Cenk Tosun'un savunma arkasına attığı derin pasa hareketlenen Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından uzak direğe şutunda top auta çıktı.

33. dakikada kaleci Ertuğrul oyunu hızlı başlatarak topu eliyle sağ taraftaki Mert Hakan'a gönderdi. Mert Hakan da savunma arkasına sarkan Talisca'ya pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca'nın ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

41. dakikada sağ taraftan Mert Hakan'ın ortasına ön direkte iyi yükselen Djiku'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Skriniar'ın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Samet Çavuş, Samet Özkul

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Levent Mercan, Anderson Talisca, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu (Gökhan Akkan dk. 18), Yakup Kırtay, Salih Sarıkaya, Okechukwu Azubuike, Özgür Sert, Celal Hanalp, Eren Tozlu, Cheickne Sylla, Streli Mamba

Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Mustafa Akbaş, Batuhan Artarslan, Koray Kılınç, Guram Giorbelidze, Muhammed Furkan Özhan, Odise Roshi, Süleyman Eren Karakaş, Toni Tasev

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gol: Anderson Talisca (dk. 33) (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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