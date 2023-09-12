Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı ile Parolapara Arasında İsim Sponsorluğu Anlaşması İmzalandı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı ile Parolapara arasında isim sponsorluğu için anlaşma imzalandı. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Sportif Direktörü Dariusz Stanicki, takım kaptanı Hasan Yeşilbudak ve Parolapara Genel Müdürü Fatih Çelik'in katıldığı imza töreninde heyecan verici bir adım atıldı.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı ile Parolapara arasında isim sponsorluğu için anlaşma imzalandı.

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Sportif Direktörü Dariusz Stanicki, takım kaptanı Hasan Yeşilbudak ve Parolapara Genel Müdürü Fatih Çelik katıldı.

Burak Kızılhan, düzenlenen törende heyecan verici bir adım attıklarını belirterek, "Erkek voleybol takımımızın isim sponsorluğu için Parolapara ile yaptığımız bu anlaşma hayırlı olsun. HDI Sigorta ailesine de destekleri için teşekkür ederiz. Yapacağımız iş birliği kulübümüzün başarılarına katkı sağlayacak ve voleybol takımımızın büyümesine destek olacak. Ayrıca bu anlaşma rekabet ruhunu yükselterek voleybol branşına da destek olacaktır." diye konuştu.

Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, voleybol takımının büyük başarılar kazanacağına inandıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Parolapara olarak bu sezon AXA Sigorta Efeler Ligi, AXA Sigorta Kupa Voley ve CEV Kupası'nda sahaya çıkacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Dünyanın en büyük kulübü olma yolunda bize destek olan herkese teşekkür eder, başta sporcularımız olmak üzere tüm camiamıza başarılar dilerim."

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı kaptanı Hasan Yeşilbudak ise yeni bir yola çıktıkları için heyecanlı olduklarını vurgulayarak, "Ben sporda teknik ve taktiğin dışında şansın da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Parolapara'nın bize şans getirmesini diliyorum." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Sportif Direktörü Dariusz Stanicki ise bu anlaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Parolapara Genel Müdürü Fatih Çelik'e destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin voleybol geçmişi var. Bundan dolayı iyi bir iş birliği olacağını düşünüyorum. Bu anlaşmanın takımımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Parolapara Genel Müdürü Fatih Çelik ise Türk sporuna her zaman destek olmak istediklerini belirterek, "İstanbul Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı'nda 4 yıl sporcu olarak görev almış biri olarak bu anlaşmaya imza atmak ayrı bir mutluluk kaynağı. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe ile yaptığımız bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Bizim için bu anlaşma bir sponsorluktan daha fazlası." değerlendirmesinde bulundu.