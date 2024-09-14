Fenerbahçe, Emre Mor'un sözleşmesini uzatıp Eyüpspor'a kiraladı
Fenerbahçe, Emre Mor'un 2025'te sona erecek sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıp Eyüpspor'a kiraladı. Sarı-lacivertliler, Emre Mor'u 2022 yazında Fatih Karagümrük'ten kadrosuna katmıştı.
Süper Lig devi Fenerbahçe, genç yıldız Emre Mor'un 2025'te bitecek sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
Fenerbahçe, sözleşme uzatmasının ardından Eyüpspor'a kiralık olarak gönderdiğini duyurdu. Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Emre Mor, kiralık olarak Eyüpspor Kulübü'ne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertliler, Emre Mor'u 2022 yazında Fatih Karagümrük'ten kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında 49 maçta sahaya çıkan Emre Mor, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.