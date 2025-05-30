Fenerbahçe, Dzeko ve Tadic'e Veda Etti

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç ile Asbaşkan Acun Ilıcalı, takıma veda eden kaptanlardan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e teşekkür plaketi takdim etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen veda töreninde teknik direktör Jose Mourinho ve sportif direktör Mario Branco ve futbolcular da hazır bulundu. Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın teşekkür konuşması yaptığı toplantının ardından futbolcular da Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e alkışlar eşliğinde veda etti.

ALİ KOÇ: FENERBAHÇE CAMİASI ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, "Her yaştan oyuncu için her zaman örnek biri olacaksınız. Size baktığımda kariyerlerine yeni başlamış, aç, canla başla ekstra çalışan 19-20 yaşındaki oyuncular görüyorum. Size veda ediyorum ama İstanbul'da her zaman bir aileniz var. Bundan sonra hangi yolculuğa çıkarsanız çıkın size bol şans ve başarı diliyorum. Bizim için yaptığınız her şey için kendi adıma ve Fenerbahçe camiası adına teşekkür ediyorum" dedi.

ACUN ILICALI: SİZLERLE VAKİT GEÇİRDİĞİM VE ÇALIŞTIĞIM İÇİN GURURLU VE MUTLUYUM

Asbaşkan Acun Ilıcalı ise "Size baktığım zaman iki güçlü karakter, temiz yürek ve büyük sporcular görüyorum. Sizlerle vakit geçirdiğim ve çalıştığım için gururlu ve mutluyum. Sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

JOSE MOURINHO: SİZDEN DAHA İYİ PROFESYONELLERLE HİÇ TANIŞMADIM

Daha önce Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in profesyonelliğine vurgu yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: "Bu yıl kariyerimin 25'inci yılı 25 sene ile sezon başına 25-30 oyuncuyu çarparsanız, büyük bir sayıya ulaşırız. Sizin gibi profesyonellerle tanıştım ama sizden daha iyi profesyonellerle hiç tanışmadım. Sanırım bu size yapabileceğim iyi iltifat. Teşekkürler" sözlerini sarf etti.

İki ismin de iyi bir örnek olduğunu söyleyen sportif direktör Mario Branco, "Her zaman, her gün, her eylemde, her maç ve her antrenman bizlere iyi bir örnek oldular. Sizlerle çalışmak benim için onur ve ayrıcalıktı" dedi.

EDIN DZEKO: HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

?Sarı-lacivertli kulübün ve taraftarların mutluluğu hak ettiğini dile getiren Edin Dzeko, "Sizlere ve kulübe her zaman her şeyimi verdim. Gelecekte de en iyisini diliyorum. Kulüp ve özellikle taraftarlar mutluluğu hak ediyorlar. Her şey için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

DUSAN TADIC: BENİM İÇİN İKİ GÜZEL YILDI

Fenerbahçe'de oynadığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Dusan Tadic, "Benim için güzel iki yıldı. Buradan temiz bir kalple gidiyorum ve bu en önemlisi. Sizlerle tanıştığım ve oynadığım için çok mutlu, gururluyum. Belki gelecekte birbirimizi tekrardan görebiliriz" ifadelerini kullandı.