Fenerbahçe, Dörtlü Final hedefiyle Olympiacos karşısında

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off turu ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiacos ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda TSİ 21.45'te başlayacak olan mücadelede sarı-lacivertli ekip, galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak.

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe Beko, Yunan temsilcisi Olympiacos'a konuk olacak. Normal sezonu 19 galibiyet 15 mağlubiyetle 8'inci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip, 24 galibiyet 10 mağlubiyet ile normal sezonu ilk sırada tamamlayan Yunan ekibi karşısında Dörtlü Final'e yükselmek için mücadele edecek. 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride Olympiacos, ev sahibi avantajına sahip olduğu için ilk 2 maçı kendi sahasında oynayacak. EuroLeague'in nefes kesen karşılaşmaları TV+ ekranlarında sporseverlerle buluşacak. Bu iki takım arasında normal sezonda oynanan iki maçı da Olympiacos kazanma başarısı gösterdi. Yunan ekibi, sahasında oynanan karşılaşmada 94-67, İstanbul'da oynanan maçta ise 93-73'ük skorla parkeden galip ayrıldı.

Final Four yolundaki bu kritik mücadeleler, S Sport ve S Sport2 ekranlarında TV+ ile sporseverlere ulaşacak.