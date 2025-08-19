Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

FENERBAHÇE, Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'tan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Malili kanat Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Malili milli oyuncu Dorgeles Nene'nin kalıcı transferi için Avusturya'nın Salzburg kulübü ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Dorgeles Nene'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DEVİN ÖZEK: BİZE ÇOK ŞEY KATACAK

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, "Dorgeles Nene'nin kulübümüzü seçmesinden dolayı çok mutluyuz. Uluslararası futbolun önemli yeteneklerinden biri ve kalitesini şimdiden üst düzeyde gösterdi. Hızı, 1'e 1'i, çok yönlülüğü ve gol atma içgüdüsüyle bize çok şey katacak. Dorgeles'e 'Ailemize hoş geldin' diyoruz" diye konuştu.

DORGELES NENE: FENERBAHÇE GİBİ BÜYÜK BİR KULÜPTE OLMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS

Çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Dorgeles Nene, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte olmak benim için büyük bir şans. Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum" yorumlarında bulundu.

'BENİM İÇİN ONUNLA ÇALIŞABİLECEK OLMAK BÜYÜK BİR FIRSAT'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki Malili oyuncu, "Benim için onunla çalışabilecek olmak büyük bir fırsat. Onun ne kadar büyük bir teknik direktör olduğunu bütün dünya biliyor. Ben de onun tecrübelerinden faydalanıp burada hem kendimi geliştireceğim hem de kulübüme katkılar sağlayacağım" dedi.

'ONLAR İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM'

Elinden gelenin en iyisini yapacağını dile getiren Dorgeles Nene, "Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Sosyal medyadan attıkları mesajları görünce çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Onlar için her şeyimi vereceğim ve bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hem Avrupa da hem de Süper Lig de onları en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerinde bulundu.