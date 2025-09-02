Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Girona'ya Kiraladı

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in İspanyol ekibi Girona'ya kiralandığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncuya iyi dileklerde bulunuldu.

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in İspanyol ekibi Girona'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Dominik Livakovic'in kiralık transferi konusunda İspanya'nın Girona Kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 32 maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
