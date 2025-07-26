Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısında Gergin Anlar

Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısında Gergin Anlar
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu'nun Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşma sırasında tartışmalar yaşandı. Toplantıda imza süreci hakkında bilgi veren Alpoğlu, bazı üyelerin imzalarının taklit edilebileceği yönünde iddialarına yer verdi. Salondaki bir üyenin tepkisi üzerine başkan Ali Koç müdahale ederek gerginliği yatıştırmaya çalıştı.

FENERBAHÇE Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu'nun Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşma sırasında salonda tartışma çıktı.

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu, Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda olağanüstü seçime gidilmesi için toplanan imzalarla ilgili bilgilendirme yaptı. Alpoğlu, "Genel sekreterliğimize teslim edilen beyannamelerin teslim alınma aşamasından bu zamana kadar titizlikle emek veren hukuk departmanımız, üye ilişkileri departmanlarımız ve sicil kurulumuza yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederiz. Malumunuz üzere sürecin işleyişi hakkında sosyal medya ve kulüp televizyonumuzda gerekli açıklamaları yapmıştım. İmzaların teslim alınması ile birlikte ses ve görüntü kaydı yapılan oda tesis edilmiş, genel sekreterliğimiz üzerinden görevli kulüp personelimiz görevlendirilmiş ve geçerli sayılan beyannameler ve geçersiz sayılan beyannameler ile ilgili kongre üyelerimize SMS atılmıştır. Atılan mesajlarda taraftarımızdan dönüş beklenmiş ve iletişim kurulmuştur. Onlarca taraftardan dönüş sağlandı. Burası önemli bazı taraflarımız hiç imza vermediğini, notere gitmediğini ve bu durumdan haberinin dahi olmadığını söyleyen beyanlarda bulunmuştur. Bizlere imzalarının taklit edilebileceğini beyan ettiler. Şimdi müsaadenizle sizlere o mailleri göstermek istiyorum. Onlarca mesaj var" diye konuştu.

Alpoğlu'nun konuşmasını gerçekleştirdiği sırada, salonda bulunan bir yüksek divan kurulu üyesi, '10 yıldır ağlıyoruz' diyerek tepki gösterdi. Tepki sonrasında başkan Ali Koç, üyenin yanına giderek salondan çıkmasını istedi. Araya giren eski başkan Aziz Yıldırım, tepki gösteren üyenin salondan çıkartılmasının önüne geçti. Olay kısa bir süre sonra sakinleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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