Fenerbahçe, Dinamo Zagreb Maçı İçin Hırvatistan'a Ulaştı
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Zagreb'e geldi. Takım kaptanı Mert Hakan Yandaş ve yeni yönetim üyeleri, taraftarlar tarafından karşılandı.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu ülkeye geldi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Zagreb'e gelen sarı-lacivertli kafileyi burada bir grup taraftar karşıladı.
Futbolcular, kendilerini karşılayan taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
UEFA listesinde bulunmayan takım kaptanı Mert Hakan Yandaş da zorlu deplasmanda arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
Sarı-lacivertli kafilede yeni yönetimden Ertan Torunoğulları, Murat Salar ve Eren Ergen de yer aldı.
Fenerbahçe kafilesi, otobüslerle konaklayacakları otele hareket etti.