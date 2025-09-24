Haberler

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile 1-1 Beraberlik Sağladı

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile 1-1 Beraberlik Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb ile karşılaştı ve ilk yarısı 1-1 sona erdi. Dinamo Zagreb'in golü Beljo'dan gelirken, Fenerbahçe'nin eşitliği sağladığı gol ise Szymanski'den geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada sağ kanatta Brown'un kaptırdığı topta Valincic'in pasını ceza sahası içinde Zajc'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı şekilde dışarı çıktı.

21. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Beljo'nun yerden dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

25. dakikada sağ kanattan Kerem'in kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Szymanski'nin ceza yayı içinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

Stat: Maksimir

Hakemler: Jerome Brisard, Alexis Auger, Erwan Finjean

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo

Yedekler: Ivan Filipovic, Niko Galesic, Matteo Vinlöf, Kevin Theophile-Catherine, Gonzalo Villar, Gabriel Vidovic, Robert Mudrazija, Sandro Kulenovic, Cardoso Varela, Monsef Bakrar, Luka Stojkovic, Marko Soldo

Teknik Direktör: Mario Kovacevic

Fenerbahçe: Ederson, Çağlar Söyücü, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Szymanski, Asensio, Brown, Nene, Kerem Aktüroğlu, En-Nesyri

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: Beljo (dk. 21) (Dinamo Zagreb), Szymanski (dk. 25) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Beljo, Valincic (Dinamo Zagreb), Oosterwolde, Domenico Tedesco (Teknik Direktör) (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı

ABD'de kritik toplantı! Müslüman ülkelerin ortak bir isteği var
Erdoğan'dan Macron'a Gazze için çözüm önerisi: Netanyahu'ya baskıyı artırmak sonuç getirebilir

Erdoğan'dan Macron'a dünyaya rahat bir nefes aldıracak öneri
Erdoğan'dan Macron'a: İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki

Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'u BM zirvesinde de boş geçmedi
Adriana Lima estetik sonrası adeta yeniden doğdu

Bu halinden eser kalmadı! Estetik sonrası adeta yeniden doğdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.