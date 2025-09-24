Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile 1-1 Beraberlik Sağladı
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb ile karşılaştı ve ilk yarısı 1-1 sona erdi. Dinamo Zagreb'in golü Beljo'dan gelirken, Fenerbahçe'nin eşitliği sağladığı gol ise Szymanski'den geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada sağ kanatta Brown'un kaptırdığı topta Valincic'in pasını ceza sahası içinde Zajc'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı şekilde dışarı çıktı.
21. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Beljo'nun yerden dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
25. dakikada sağ kanattan Kerem'in kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Szymanski'nin ceza yayı içinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
Stat: Maksimir
Hakemler: Jerome Brisard, Alexis Auger, Erwan Finjean
Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo
Yedekler: Ivan Filipovic, Niko Galesic, Matteo Vinlöf, Kevin Theophile-Catherine, Gonzalo Villar, Gabriel Vidovic, Robert Mudrazija, Sandro Kulenovic, Cardoso Varela, Monsef Bakrar, Luka Stojkovic, Marko Soldo
Teknik Direktör: Mario Kovacevic
Fenerbahçe: Ederson, Çağlar Söyücü, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Szymanski, Asensio, Brown, Nene, Kerem Aktüroğlu, En-Nesyri
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Goller: Beljo (dk. 21) (Dinamo Zagreb), Szymanski (dk. 25) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Beljo, Valincic (Dinamo Zagreb), Oosterwolde, Domenico Tedesco (Teknik Direktör) (Fenerbahçe) - İSTANBUL