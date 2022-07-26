Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olması taraftarın tepkisini çekti - Haberler

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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olması taraftarın tepkisini çekti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'i golsüz berabere kaldığı maçın rövanşında Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Zorlu maçı ünlü spiker Ertem Şener'in anlatacak olması sarı-lacivertli taraftarların büyük bir kısmının tepkisini çekti. Sosyal medyada deneyimli spikerin fazla detay bilgi vererek maçın önüne geçtiğini belirten taraftarlar, "Televizyonun sesini kapatacağız" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, yarın Dinamo Kiev'i Ülker Stadı'nda konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Kritik karşılaşmayı ünlü spiker Ertem Şener'in anlatacak olması ise sosyal medyada çok konuşuldu.

FENERBAHÇE TARAFTARININ TEPKİSİNİ ÇEKTİ

İlk maçta Dinamo Kiev ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, rövanş maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi elemelerinde adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Zorlu maçın spikerliğini Ertem Şener'in yapacak olması ise sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olması taraftarın tepkisini çekti

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olması taraftarın tepkisini çekti

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olması taraftarın tepkisini çekti

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olması taraftarın tepkisini çekti

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olması taraftarın tepkisini çekti

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olması taraftarın tepkisini çekti

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olması taraftarın tepkisini çekti

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe taraftarı, Ertem Şener'in verdiği detay bilgilerle maçın önüne geçtiğini belirtirken yaptıkları paylaşımlarla hoşnutsuzluklarını belli etti. Bazı taraftarlar, "Televizyonun sesini kapatacağız" derken bazıları da "Maçı hangi yabancı kanal yayınlıyor?" yorumunda bulundu.

Haberler.com - Spor

Ertem Şener Dinamo Kiev Fenerbahçe Spor Haberler

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