Fenerbahçe detayı çok konuşulur! Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Fenerbahçe forması giyen ancak Galatasaray'ı tutan minik bir futbolseverin fotoğrafını paylaştı. Icardi, "Duyguların gerçek gücü kalptedir, gördükleriniz değil, gerçek renklerin ötesindedir. Doğum günün kutlu olsun küçük aslan, hayatında en iyisini dilerim" ifadelerini kullandı. Arjantinli yıldız, paylaşımda kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını kullandı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, çarpıcı bir paylaşıma imza attı. Paylaşımdaki Fenerbahçe detayı dikkat çekti.
FENERBAHÇE FORMASI GİYEN ÇOCUĞUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Mauro Icardi, üzerinde Fenerbahçe forması olmasına rağmen tuttuğu takımın Galatasaray olduğunu söyleyen minik bir futbolseveri paylaştı ve doğum gününü kutladı. Yıldız futbolcu, "Duyguların gerçek gücü kalptedir, gördükleriniz değil, gerçek renklerin ötesindedir. Doğum günün kutlu olsun küçük aslan, hayatında en iyisini dilerim" ifadelerini kullandı. Arjantinli golcü paylaşımında kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını da kullandı.