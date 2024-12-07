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Fenerbahçe Derbide 5 Değişiklikle Sahaya Çıktı

Fenerbahçe Derbide 5 Değişiklikle Sahaya Çıktı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş ile oynanan derbide önceki maçına göre 5 oyuncu değişikliği yaptı. Oğuz Aydın, üst üste 3. kez 11'de forma giyerek dikkat çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho son oynanan Gaziantep FK müsabakası 11'ine göre derbide sahaya 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde son oynanan Gaziantep FK maçı 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Mourinho, savunmada Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel'in yerine Alexander Djiku ile Mert Müldür'e görev verirken, Orta sahada İsmail Yüksek'in yerine Sofyan Amrabat, hücumda ise İrfan Can Kahveci'nin yerine Allan Saint-Maximin'i oynattı. Son maçta Maximin'in yerine sol kanatta maça başlayan Oğuz Aydın, derbide sağ kanatta görev aldı. İleri uçta ise Youssef En-Nesyri'nin yerine Edin Dzeko ile sahaya çıktı.

Oğuz Aydın üst üste 3. kez 11'de

Ligde son maçlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Oğuz Aydın, derbide de formayı bırakmadı. 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş derbisiyle sarı-lacivertlilerde üst üste 3. kez 11'de forma giydi. Aydın, Kayserispor ve Gaziantep FK karşısında gol sevinci yaşamıştı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe derbiye; Dominik Livakovic, Mert Müldür, Samet Akaydin, Alexander Djiku, Filip Kostic, Fred, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Sebastian Szymanski, Youssef En Nesyri, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun bekledi.

Sarı-lacivertli taraftarlardan destek

Derbi için bugün saat 15.30'da Kadıköy'den hareket eden sarı-lacivertli taraftarlar yoğun güvenlik önlemi altında Tüpraş Stadyumu'na girerken, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımını derbiye hazırladı. Yaklaşık 2 bin Fenerbahçe taraftarı derbide tribünde yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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