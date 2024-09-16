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Fenerbahçe Derbi Öncesi Kasımpaşa'yı Mağlup Etti

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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Dusan Tadic'in 1 gol ve 1 asist katkısıyla galip gelen sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesinde moral buldu.

Fenerbahçe derbi öncesi kayıp yaşamadı

Sarı-lacivertlilerden 32 maçlık yenilmezlik serisi

Amrabat ilk kez forma giydi

Livakovic kalesini gole kapattı

Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, - FENERBAHÇE, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 32 maça çıkarırken Galatasaray derbisi öncesinde kayıp da yaşamadı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin ve penaltıdan Dusan Tadic'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, Kasımpaşa maçıyla bu seriyi 32 maça çıkardı. Ligde üst üste 3'üncü galibiyetini alan sarı-lacivertliler puanını 13'e yükseltti ve ligin 6'ncı haftasında 21 Eylül Cumartesi günü evinde karşılaşacağı Galatasaray derbisi öncesinde kayıp yaşamadı.

TADIC'TEN 2 GOLE DE KATKI

Edin Dzeko'nun yedek beklediği maçta sahaya kaptan olarak çıkan Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. 22'nci dakikada Allan Saint-Maximin'in attığı golde asisti yapan Tadic, 39'uncu dakikada ise Allan Saint-Maximin'in kazandırdığı penaltı vuruşunu gole çevirdi. Ligde ilk gollerini Alanyaspor'a karşı kaydeden 35 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa müsabakasıyla 3'üncü golüne ulaştı ve derbi öncesinde güven verdi.

SAINT-MAXIMIN İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna katığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kasımpaşa'ya karşı kaydetti. Bu sezon 7 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun 1 gol ve 3 asistlik katkısı bulunuyor.

AMRABAT İLK KEZ FORMA GİYDİ

Sarı-lacivertli ekibin Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat, ilk kez Kasımpaşa maçında kadroya girdi. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Faslı futbolcu, 81'inci dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu.

LIVAKOVIC KALESİNİ GOLE KAPATTI

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Göztepe deplasmanında kalesinde 2 gol gören 29 yaşındaki file bekçisi; Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesinde gol görmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Dusan Tadic Fenerbahçe Kasımpaşa Güncel Futbol Spor

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