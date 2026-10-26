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Fenerbahçe derbi için taraftarların uğurlamasıyla RAMS Park'a hareket etti

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Fenerbahçe derbi için taraftarların uğurlamasıyla RAMS Park'a hareket etti
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, derbinin oynanacağı RAMS Park'a hareket etti. Can Bartu Tesisleri'nde toplanan yüzlerce sarı-lacivertli taraftar, yoğun güvenlik önlemleri altında çıkan takım otobüsünü tezahüratlarla uğurladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe Futbol Takımı, derbinin oynanacağı RAMS Park'a hareket etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplanan yüzlerce sarı-lacivertli taraftar, kafilenin çıkışını bekledi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında tesislerden çıkan takım otobüsünü taraftarlar, tezahüratlarla uğurladı.

Kaynak: AA
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