Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 0 Fenerbahçe: 4 (Maç sonucu)

Güncelleme:
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Goller Musaba, Cheriff, Nene ve Archie Brown'dan geldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol kanatta topla buluşan Lungoyi'nin içeri çevirdiği topu savunmada son anda Yiğit Efe kornere çeldi.

49. dakikada Kerem'in topuk pasını alarak ceza sahasına giren Cheriff'in sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

52. dakikada Mert Müldür'ün savunma arkasına ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fred'in uzak köşeye plase vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.

69. dakikada Mujakic'in sol kanattan ortasına ceza sahası dışından Sorescu'nun yerden şutunda top yandan dışarı çıktı.

74. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı solundan uzak köşeye plase vuruşunda kaleci Mustafa Burak topu son anda çeldi.

78. dakikada sol kanattan hızlı şekilde ceza sahasına giren Archie Brown'un yerden pasında Nene kale önünde topu ağlara yolladı. 0-3

81. dakikada Sangare'nin sağ kanattan ortasını savunmadan sektikten sonra önünde bulan Camara ağlara gönderdi ancak öncesinde faul kararı verildi.

85. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın arka direğe yerden pasında Archie Brown topu filelere gönderdi. 0-4

Stat: Gaziantep Büyükehir

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Samet Çiçek

Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Nazım Sangare, Myenty Abena, Nihad Mujakic, Kevin Rodrigues (Christopher Lungoyi dk. 46), Melih Kabasakal, Kacper Kozlowski (Victor Gidado dk. 83), Deian Sorescu (Tayyip Talha Sanuç dk. 73), Drissa Camara, Maxim (Karamba Gassama dk. 83), Yusuf Kabadayı (Mohamed Bayo dk. 59)

Yedekler: Zafer Görgen, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Ali Osman Kalın, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Fenerbahçe : Mert Günok, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Mert Müldür (Kamil Efe Üregen dk. 86), Matteo Guendouzi (Alaettin Ekici dk. 86), N'golo Kante (Oğuz Aydın dk. 70), Fred, Antony Musaba (İsmail Yüksek dk. 70), Kerem Aktürkoğlu, Sidiki Cheriff (Nene dk. 77)

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Jeyden Osterwolde, Milan Skriniar

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Goller: Musaba (dk. 33) Cheriff (dk. 49) Nene (dk. 78) Archie Brown (dk. 85) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Arda Kızıldağ (Gaziantep FK) Fred, Brown (Fenerbahçe) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
