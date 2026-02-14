Haberler

Fenerbahçe'den yeni rekor

Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez sezonun ilk 22 haftasını namağlup tamamladı.

  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi.
  • Fenerbahçe, bu sezon ligde 15 galibiyet ve 7 beraberlikle 52 puan topladı ve yenilgi almadı.
  • Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlikle 28 puan elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 yendi. Sarı-lacivertliler Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun golleriyle 3 puana uzandı.

ÜST ÜSTE 3, TOPLAMDA 15 GALİBİYET

Tedesco'nun öğrencileri üst üste 3, toplamda 15. galibiyetini elde etti. Bu sezon ligde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 15 galibiyet, 7 beraberlikle puanını 52'ye yükseltti. Kanarya, en son 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi almamıştı.

DEPLASMANDA 28 PUANLA ZİRVEDE

Sarı-lacivertliler, bu sezon dış sahada 12 maça çıktı. Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, 28 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 11 gol gördü. Tedesco'nun öğrencileri konuk olduğu son 4 deplasmanda da sahadan galibiyetle ayrıldı.

