Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor

Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'in ardından Milan Skriniar'ı da İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler şimdi de Real Madrid'in yıldızı David Alaba'yı gündemine aldı.

Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'e imza attırdıktan sonra Milan Skriniar'ın da İstanbul'a gelmesini bekleyen Süper Lig devi Fenerbahçe, bir transfer bombası daha patlatmaya hazırlanıyor.

DAVID ALABA BOMBASI

Öte yandan İspanyol basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Real Madrid'in savunma oyuncusu David Alaba'yı istiyor. Defensa Central'de yer alan habere göre Jose Mourinho, son dönemde stoper olarak oynayan Alaba'yı kadrosunda görmekten mutluluk duyacaktır.

Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor

SENEYE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR, PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

33 yaşındaki stoper ve sol bek oyuncusunun Real Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. David Alaba'nın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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