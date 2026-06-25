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Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda çift antrenman yaptı

Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda çift antrenman yaptı
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde kondisyon ve taktik ağırlıklı çift antrenmanla devam etti. Taraftarlar da antrenmanı takip etti.

FENERBAHÇE, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci çalışmasında sarı-lacivertli ekip, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir idman yaptı.

Antrenman, salonda gerçekleştirilen core çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma, çabukluk ve pas organizasyonları üzerinde çalıştı. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal'ın isteğiyle tesislere gelen taraftarların antrenmanı takip etmesine izin verildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, çalışma boyunca futbolculara ve teknik heyete destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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