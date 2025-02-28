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Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı

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Fenerbahçe, TFF Tahkim Kurulu'nun teknik direktör Jose Mourinho'nun cezasını 4 maçtan 2 maça indirmesinin ardından Portekizli teknik adamla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Mourinho'nun "Size söz veriyorum şu andan itibaren bu aileye aitim. Bu forma benim tenim" ve "Biz temiziz" sözlerinin kullanıldığı videolu paylaşıma "Seninleyiz Jose Mourinho" notu düşüldü.

Fenerbahçe, teknik direktörleri Jose Mourinho ile çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Sarı-lacivertlilerin paylaşımı, Tahkim Kurulu'nun Portekizli teknik adamın Galatasaray derbisinin ardından aldığı cezasını 4 maçtan 2 maça indirmesinin ardından yapması dikkat çekti.

4 MAÇTAN 2'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maç men cezasını 2 maça düşürdü. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçın ardından Portekizli teknik adama verilen 4 maç men ve 1 milyon 617 bin lira para cezasının 2 maç men ve 558 bin lira para cezası şeklinde düzeltilerek onandığı bildirildi.

"SENİNLEYİZ JOSE MOURINHO"

Fenerbahçe'den yapılan paylaşıma "Seninleyiz Jose Mourinho" notu düşüldü. Videolu paylaşımda Jose Mourinho'nun imza törenindeki "Size söz veriyorum şu andan itibaren bu aileye aitim. Bu forma benim tenim" ve "Biz temiziz" sözlerinin kullanılması göze çarptı. Bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe'den Takim Kurulu'nun indirim kararı sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı

OKAN BURUK'UN CEZASI ONANDI

Öte yandan TFF'den yapılan açıklama Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen 1 maç men ve 1 milyon 500 bin lira para cezasının ise 1 maç men ve 500 bin lira para cezası şeklinde düzeltilerek onandığı aktarıldı.

GALATASARAY CEPHESİNDEN DE PAYLAŞIM GELDİ: SEN ŞAMPİYON OLACAKSIN

Bu gelişme üzerine Galatasaray cephesinden de bir paylaşım geldi. Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, X'te yaptığı paylaşımda Okan Buruk'un fotoğrafını, "Sen şampiyon olacaksın" notuyla paylaştı. Hatipoğlu'nun bu paylaşımının kısa süre içinde binlerce etkileşim aldığı görüldü.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı

Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSami İşgören:

siz milyon dolarlardan bahsedin yeterki ben sizinim teninim :)))))adamda çözmüş işi bravooo iki maç kaybet bak neler olacak morinhuuu

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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

"The Special One" Kupa canavarı Adamın muhattap olduğu konulara insanlara bak.

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Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

Koç yumurtası sevenler derneği cezayı niye düşürmüş, gerekçesi ne acaba?

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Zaten gelir gelmez Hakemler üzerinden algı yaratarak başarısızlıkların üzerini örtmeye çalışarak ne kadar da, o aileye ait olduğunu anladık.

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Haber YorumlarıEmin Alıç:

Sahibinden satılık federasyon

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

jose mourinhio dünya markası adam tam fenerbahçeli ..fenerbahçe düşmanları jose mourinhio'yu camia ile iyice kenetlediler ..ne yapsaniz boş the special men ve fenerbahçesi gümbür gümbür geliyor...

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Demek ki neymiş, tff ve pfdk'dakiler maymun gibi zıplıyorlarmış..

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Haber YorumlarıMGk:

Tff hiç bu kadar ayağa düşmemişti. Şımarık yalı çocuğu eline almış oynuyor

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Haber YorumlarıSer_hat:

Gelmiş geçmiş en berbat federasyon tüm kurumlarıyla...

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Haber YorumlarıMurat Yildirim:

İşiniz gücüz fıraldak yalan dolan tef fyi kandır myk kandır halkı kandır yok yapı yok hakem yok şu yok şu amacınız ney hakkıyla şampiyonluk alamıyrsun çünkü dürüst değiller yeterlan açun koç artık ortalığı karıştırmayın

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