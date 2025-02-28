Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı

Fenerbahçe, teknik direktörleri Jose Mourinho ile çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Sarı-lacivertlilerin paylaşımı, Tahkim Kurulu'nun Portekizli teknik adamın Galatasaray derbisinin ardından aldığı cezasını 4 maçtan 2 maça indirmesinin ardından yapması dikkat çekti.

4 MAÇTAN 2'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maç men cezasını 2 maça düşürdü. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçın ardından Portekizli teknik adama verilen 4 maç men ve 1 milyon 617 bin lira para cezasının 2 maç men ve 558 bin lira para cezası şeklinde düzeltilerek onandığı bildirildi.

"SENİNLEYİZ JOSE MOURINHO"

Fenerbahçe'den yapılan paylaşıma "Seninleyiz Jose Mourinho" notu düşüldü. Videolu paylaşımda Jose Mourinho'nun imza törenindeki "Size söz veriyorum şu andan itibaren bu aileye aitim. Bu forma benim tenim" ve "Biz temiziz" sözlerinin kullanılması göze çarptı. Bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım;

OKAN BURUK'UN CEZASI ONANDI

Öte yandan TFF'den yapılan açıklama Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen 1 maç men ve 1 milyon 500 bin lira para cezasının ise 1 maç men ve 500 bin lira para cezası şeklinde düzeltilerek onandığı aktarıldı.

GALATASARAY CEPHESİNDEN DE PAYLAŞIM GELDİ: SEN ŞAMPİYON OLACAKSIN

Bu gelişme üzerine Galatasaray cephesinden de bir paylaşım geldi. Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, X'te yaptığı paylaşımda Okan Buruk'un fotoğrafını, "Sen şampiyon olacaksın" notuyla paylaştı. Hatipoğlu'nun bu paylaşımının kısa süre içinde binlerce etkileşim aldığı görüldü.

İşte o paylaşım;