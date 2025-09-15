Haberler

Fenerbahçe'den sürpriz karar: Biz artık yokuz

Fenerbahçe'den sürpriz karar: Biz artık yokuz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın eleştirilerine sert bir yanıt verdi. Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ'nün söylemini tekrar etmektir. Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz" denildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a tepki olarak bir açıklama yayınladı.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN ÇEKİLDİLER

Yapılan açıklamada, " Fenerbahçe'nin adı lekesiz, alnı ak, tarihi tertemizdir! Trabzonspor Başkanı'nın "mağdur edebiyatı" ifadesi hadsizliğin ötesindedir. Fenerbahçe, bu ülkenin bağımsızlığı için FETÖ'ye karşı göğsünü siper etmiş, milyonların direnişiyle tarihe altın harflerle geçmiş bir camiadır. Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ'nün söylemini tekrar etmektir. Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'den sürpriz karar: Biz artık yokuz

Fenerbahçe'den sürpriz karar: Biz artık yokuz

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç hakkındaki sözleri hakkında açıklama yaptı.

"SÖZLERİNİN ALTINA İMZAMIZI ATIYORUZ"

Doğan, Ali Koç'un açıklamalarını eleştirerek, "Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz. Mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla', CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil. Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu" dedi.

"TRABZONSPOR FETÖ İLE YAN YANA GELMEDİ"

Doğan, kulübün duruşuna vurgu yaparak, "FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı." sözlerini kullandı.

"2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR'DUR"

Başkan, 2010-2011 sezonuna da değinerek, "3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz! 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur! Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır." dedi.

Ertuğrul Doğan, açıklamasının sonunda Ali Koç ve yönetimine uyarıda bulunarak, "Açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var

Yeni TOGG'un fiyatı belli oldu! Beklentiler boşa düştü
Haberler.com
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıDoğuş:

Fb tescilli hem uefada hemde türkiyede şike cezası almıştır. Kendilerini fetö yargı karambolu ile kurtarmaya çalışıyorlar

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme49
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGAGS:

koç değil miydi türkçe olimpiyatlarının platin sponsoru???

yanıt7
yanıt5
Haber Yorumlarıman:

gags duaile himmetile gs ayğı kaldrmak gerekyr diyn snn babndı herlde

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHalil yılmaz:

Şike yok diyen YouTube dan açsın 3 Temmuz’da Aziz Yıldırım’ın telefon tapelerini dinlesin.

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnıl Kırcı:

Yüzde yüz içeri düşen topa gol vermeme , gol öncesi faul , adamın Keremin ayağını kırarcasına dalma , hepsi doğru , Gs nin alt yapısı bu mağdur edebiyatını Gsden mi öğrendiniz , bırakın bu işleri

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

trabzon başkanını dinlerken utandım neymiş takımı çekmeyi düşünmüş yahu yeter artık böyle vizyonsuz adamları sporun başına getirmeyin mahalle ağzı ile koca bir takımı yönetecek sözde söylediği kendine normal geliyor tabi asıl sorun da orada hakem yumruklayan başkanından tutta hakemleri stadta rehin alanına kadar neler yapıldı bu tipler sporun içinden uzaklaşmadıkça huzur gelmez ne demek ya köy takımımı bu sahadan çekecekmiş federasyonu var bağlı olduğun fifa sı uefa sı var

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil yılmaz:

2010-2011 şampiyonu Trabzonspor dur. 3 Temmuz da Türk futbolu zarar görmesin diye şikenin üzeri kapatıldı. Trabzonspor’un tertemiz şampiyonluğu çalındı. Aksini iddia eden varsa bana şunu açıklasın neden mahkeme devam ederken telefon dinlemeleri delil olmaktan çıkarıldı. TBMM kararıyla telefon dinlemeleri delil olmaktan çıkarıldı neden? Neden Aziz yıldırım bütün siyasi partileri dolaşarak yalvardı telefon dinlemelerini delil olmaktan çıkarın diye

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Banka kartını arkadaşına verdi, hakkında 10 ayrı dava açıldı

Kartını arkadaşına verdi, hayatı kabusa döndü! 100 yıl hapsi isteniyor
Yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor: Aylık 600-700 bin TL kazanıyorum

Yaptığı işi ve kazancını duyanlar şoke oldu: Aylık 600-700 bin TL
Süper Lig'de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz

Süper Lig'de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.