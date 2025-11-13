Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu
Fenerbahçe, resmi hesabından asılsız iddialar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Sarı-lacivertliler, yaptığı açıklamada kulüpteki geçmiş yönetim kuruluna ilişkin istifaların, yürütülmekte olan bir soruşturmanın parçasıymış gibi gösterilmesine karşı iddiaları reddederek bu tür haberler için savcılığa gidileceğini duyurdu.
İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
''Bazı basın organlarında yer alan, Futbol A.Ş.'deki geçmiş yönetim kuruluna ilişkin rutin istifalar, yürütülmekte olan bir soruşturmanın parçasıymış gibi gösterilmektedir.
Bu tür haberler tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnetsiz iddialardır. Halka açık şirketimizde geçmiş dönem yönetim kurulu üyesi olan isimler istifalarını sunmuş, yeni yöneticilerimizin atamaları gerçekleşmiştir.
Konuya ilişkin olarak kulübümüz, yarın itibarıyla ilgili kişi ve basın organları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''