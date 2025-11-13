Haberler

Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, resmi hesabından bir açıklama yaparak medyada çıkan haberlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Sarı-lacivertliler kulüpteki geçmiş yönetim kuruluna ilişkin istifaların, yürütülmekte olan bir soruşturmanın parçasıymış gibi gösterilen haberlere karşı savcılığa gidileceğini duyurdu.

  • Fenerbahçe, bazı basın organlarında yer alan Futbol A.Ş.'deki geçmiş yönetim kurulu istifalarının soruşturma parçasıymış gibi gösterilmesine ilişkin asılsız iddialar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacak.
  • Fenerbahçe'de geçmiş dönem yönetim kurulu üyeleri istifalarını sunmuş ve yeni yöneticiler atanmıştır.

Fenerbahçe, resmi hesabından asılsız iddialar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Sarı-lacivertliler, yaptığı açıklamada kulüpteki geçmiş yönetim kuruluna ilişkin istifaların, yürütülmekte olan bir soruşturmanın parçasıymış gibi gösterilmesine karşı iddiaları reddederek bu tür haberler için savcılığa gidileceğini duyurdu.

İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

''Bazı basın organlarında yer alan, Futbol A.Ş.'deki geçmiş yönetim kuruluna ilişkin rutin istifalar, yürütülmekte olan bir soruşturmanın parçasıymış gibi gösterilmektedir.

Bu tür haberler tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnetsiz iddialardır. Halka açık şirketimizde geçmiş dönem yönetim kurulu üyesi olan isimler istifalarını sunmuş, yeni yöneticilerimizin atamaları gerçekleşmiştir.

Konuya ilişkin olarak kulübümüz, yarın itibarıyla ilgili kişi ve basın organları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Türkiye'ye doğru yola çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'tan çözüm, iki devletin var olmasından geçiyor

Yeni liderin ilk ziyareti Ankara'ya! Erdoğan'ın çözüm için mesajı net
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Bahis baronu ortalığı iyi karıştırdın elbet senin de ipini çekecek yiğit bir savcı çıkar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
MHP'li Saffet Sancaklı'dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak

MHP'li vekilden yeni operasyon sinyali: Önümüzdeki günlerde...
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Mütalaa açıklandı! Fenerbahçeli 2 futbolcu dahil toplam 5 sanığa hapis istemi

Savcı, Fenerbahçe'nin iki yıldızına hapis cezası istedi
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı

Üniversite öğrencisi genç kız dehşet saçtı! Yaşam savaşı veriyor
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı

Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.