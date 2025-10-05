Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Kadrodan çıkartıldı

Fenerbahçe'de arka adalesinde kanama tespit edilen kaleci Ederson, Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Samsunspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARTILDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı kalecinin dünkü antrenmanda sakatlandığı belirtilerek, şöyle denildi: "Profesyonel oyuncularımızdan Ederson'un yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN DA ÇIKARILDI

Brezilya Milli Takımı'nın, Güney Kore ve Japonya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı. Brezilya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ederson'un yerine İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta oynayan kaleci John Victor'un davet edildiği ifade edildi.