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Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendiği maçın ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertliler, taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği X paylaşımına ezeli rakibini etiketleyerek ""Korkmayın! utanmanızı beklemiyoruz" notunu düştü.

e Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda 1-0 kazandığı Gaziantep FK maçı sonrasında resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"KORKMAYIN, UTANMANIZI BEKLEMİYORUZ!"

Fenerbahçe resmi X hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray'ı etiketlenerek, "Korkmayın! utanmanızı beklemiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe'nin bu paylaşımına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN TEPKİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'a galibiyeti getiren Ahmed Kutucu'nun tek golünde ofsayt olduğu ve Gaziantep FK'nın penaltısının verilmediği gerekçesiyle sosyal medyadan tepki göstermişlerdi.

Ahmed Kutucu'nun golü;

Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Gaziantep FK'nın penaltı beklediği pozisyonlar;

Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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