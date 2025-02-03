Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendiği maçın ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertliler, taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği X paylaşımına ezeli rakibini etiketleyerek ""Korkmayın! utanmanızı beklemiyoruz" notunu düştü.
e Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda 1-0 kazandığı Gaziantep FK maçı sonrasında resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"KORKMAYIN, UTANMANIZI BEKLEMİYORUZ!"
Fenerbahçe resmi X hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray'ı etiketlenerek, "Korkmayın! utanmanızı beklemiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe'nin bu paylaşımına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
İşte o paylaşım;
FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN TEPKİSİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'a galibiyeti getiren Ahmed Kutucu'nun tek golünde ofsayt olduğu ve Gaziantep FK'nın penaltısının verilmediği gerekçesiyle sosyal medyadan tepki göstermişlerdi.
Ahmed Kutucu'nun golü;
Gaziantep FK'nın penaltı beklediği pozisyonlar;